Exposition « Revoir E.1027 » par Agnès Hostache, autrice, illustratrice. Bibliothèque Municipale L’Odyssée Menton

Exposition « Revoir E.1027 » par Agnès Hostache, autrice, illustratrice. Bibliothèque Municipale L’Odyssée Menton vendredi 19 septembre 2025.

Exposition « Revoir E.1027 » par Agnès Hostache, autrice, illustratrice. 19 et 20 septembre Bibliothèque Municipale L’Odyssée Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Après avoir travaillé comme directrice artistique dans la pub, puis en agence d’architecture d’intérieur, Agnès Hostache se consacre aujourd’hui uniquement au dessin. Ses illustrations montrent son goût pour raconter les intérieurs et la vie de ses habitants, ce qu’elle a notamment fait dans ses deux romans graphiques encensées par la critique. Son premier livre « Nagasaki » (adapté du roman français d’Eric Faye) fut prix révélation ADAGP 2020 et sélectionné à Angoulême. Elle a exposé chez Artazart en 2018, puis en 2023 les illustrations d’E.1027, son deuxième roman graphique.

Avec les images d’E.1027, son deuxième roman graphique, Agnès Hostache nous emmène à Roquebrune-Cap-Martin, dans la villa emblématique E.1027. Construite par l’architecte Eileen Gray et son amant d’alors Jean Badovici, la villa est baptisée ainsi selon un code secret unissant leurs deux noms. Avec sa gouache acrylique, Agnès Hostache peint des tons directs et éclatants, nous plongeant entre songes et tourments baignés de lumière méditerranéenne. Une exploration sensuelle et surprenante entre architecture iconique du XXe siècle, intimité des personnages et soleil d’Azur.

Exposition du 19 septembre au 29 octobre inclus.

Bibliothèque Municipale L’Odyssée Avenue boyer 06500 Menton Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Après avoir travaillé comme directrice artistique dans la pub, puis en agence d’architecture d’intérieur, Agnès Hostache se consacre aujourd’hui uniquement au dessin. Ses illustrations montrent son a…

Agnès Hostache,