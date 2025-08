Exposition | Revoir l’invisible Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente

Exposition | Revoir l’invisible Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente samedi 9 août 2025.

Exposition | Revoir l’invisible

Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-09

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-09

Venez découvrir la nouvelle exposition Des Rencontres de Brazza sous la direction de Camille Carteron.

.

Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 58 98 77

English : Exhibition | Revoir l’invisible

The Châteauneuf-sur-Charente municipal gallery invites you to discover the exhibition « Où es-tu? Anne-Marie André ».

The « dévernissage » will take place on July 3 at 6pm.

German :

Entdecken Sie die neue Ausstellung Des Rencontres de Brazza unter der Leitung von Camille Carteron.

Italiano :

Venite a scoprire la nuova mostra Les Rencontres de Brazza, curata da Camille Carteron.

Espanol :

Venga a descubrir la nueva exposición Les Rencontres de Brazza, comisariada por Camille Carteron.

L’événement Exposition | Revoir l’invisible Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2025-07-31 par Destination Cognac