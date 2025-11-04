Exposition Révolution légumes Sainte-Croix-aux-Mines

Exposition Révolution légumes

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-04 13:30:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-04

Echange-rencontre avec les artistes vendredi 7 novembre à 18h

à la Médiathèque du Val d’Argent

Par Léa et Didier Pallagès. En partenariat avec le service Accélérateur de transitions et avec le soutien du PETR.

Vivant et nourricier, le légume est souvent considéré comme un accompagnement dans l’assiette et pourtant c’est un trésor ! Venez goûter à l’élégance du végétal à travers une série de photographies de 15 personnages.

Tout public

Exposition Gratuit Entrée libre

Apéro-rencontre Gratuit Sur inscription

03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com .

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com

