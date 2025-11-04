Exposition Révolution légumes Sainte-Croix-aux-Mines
11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-04 13:30:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Echange-rencontre avec les artistes vendredi 7 novembre à 18h
à la Médiathèque du Val d’Argent
Par Léa et Didier Pallagès. En partenariat avec le service Accélérateur de transitions et avec le soutien du PETR.
Vivant et nourricier, le légume est souvent considéré comme un accompagnement dans l’assiette et pourtant c’est un trésor ! Venez goûter à l’élégance du végétal à travers une série de photographies de 15 personnages.
Tout public
Exposition Gratuit Entrée libre
Apéro-rencontre Gratuit Sur inscription
03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com .
11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com
