Exposition Revue(s) et Corrigée(s) – Galerie LM Studio Hyères 25 juin 2025 11:00

Var

Exposition Revue(s) et Corrigée(s) Galerie LM Studio 5 bis rue du Portalet Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 11:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Du 25 au 29 juin 2025 à la galerie LM Studio à Hyères, l’artiste Nicolas Goletto présente son exposition Revue(s) et Corrigée(s). Des chaises design, emblématiques, toutes trouvées à dans la rue et sur lesquelles l’artiste intervient plastiquement.

.

Galerie LM Studio 5 bis rue du Portalet

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 93 59 55 ngoletto@gmail.com

English : Revue(s) et Corrigée(s) exhibition

From June 25 to 29, 2025 at Galerie LM Studio in Hyères, artist Nicolas Goletto presents his exhibition Revue(s) et Corrigée(s). Iconic designer chairs, all found on the street, are the subject of the artist’s plastic interventions.

German : Ausstellung Revue(s) et Corrigée(s)

Vom 25. bis 29. Juni 2025 präsentiert der Künstler Nicolas Goletto in der Galerie LM Studio in Hyères seine Ausstellung Revue(s) et Corrigée(s). Emblematische Design-Stühle, die alle auf der Straße gefunden wurden und in die der Künstler plastisch eingreift.

Italiano : Mostra di revisione e correzioni

Dal 25 al 29 giugno 2025, presso la galleria LM Studio di Hyères, l’artista Nicolas Goletto presenta la sua mostra Revue(s) et Corrigée(s). Si tratta di sedie di design emblematiche, tutte trovate per strada, sulle quali l’artista interviene in modo plastico.

Espanol :

Del 25 al 29 de junio de 2025, en la galería LM Studio de Hyères, el artista Nicolas Goletto presenta su exposición Revue(s) et Corrigée(s). Se trata de sillas de diseño emblemáticas, todas ellas encontradas en la calle, y sobre las que el artista interviene de forma plástica.

L’événement Exposition Revue(s) et Corrigée(s) Hyères a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme Provence Méditerranée