Exposition Rhizomes Galerie des Bigotes Vannes

Gratuit. Accueil des groupes sur réservation :

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’association ArtPont organise, du 5 septembre au 18 octobre, Rhizomes, une exposition de Tangui Robert qui présente des gravures associées à des photographies, des carnets de voyage, des petites sculptures et des maquettes. Un ensemble d’oeuvres paysagères ou urbaines, empreintes de poésie et issues de ses voyages et questionnements architecturaux.

Infos : https://www.artpont.fr/

Galerie des Bigotes 5 rue de la Bienfaisance 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 0673522402 https://www.mairie-vannes.fr/galerie-les-bigotes artpont56@gmail.com https://www.artpont.fr/ Au coeur du quartier médiéval, une discrète petite rue pavée relie la rue Saint Guenhaël qui longe la cathédrale Saint Pierre, à la rue des Vierges. Là, 5 rue de la Bienfaisance, un jardin clos ceint de vieux murs abrite la Galerie des Bigotes dévolue à des expositions d'art contemporain. Accès par secteur piétonnier de la cathédrale. Accès PMR à la galerie. Parking le plus proche rue Alexandre Le Pontois en face des remparts.

Parking gratuit des Capucins entrée rue Jean Jaurès

