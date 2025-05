Exposition Richard Fauguet « Blue Oyster Cult… » – Le Portique Le Havre, 28 juin 2025 14:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Exposition Richard Fauguet « Blue Oyster Cult… » Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-06-28

Le Portique présente l’exposition Blue Oyster Cult…

Si le titre est une référence au mythique groupe américain des années 70, aussi connu sous l’acronyme BÖC, il évoque également l’un des matériaux de prédilection de Richard Fauguet… la coquille d’huître. L’oeuvre de l’artiste se décline à travers différents médiums dessins, collages, frottages, sculptures etc. Nourri d’histoire de l’art et de subculture, son travail se plaît à mêler des références empruntées à divers univers, créant ainsi un dialogue singulier et souvent décalé. Une production vaste et originale, dont témoigne l’exposition havraise.

Je pars du familier pour déplacer les choses et produire des associations rapides qui donnent lieu à des collages. Ce qui produit des pièces, des sculptures, des dessins ou un ensemble de choses qui peuvent paraître formellement assez différentes les unes des autres, mais qui, en réalité, ne le sont pas tant. Richard Fauguet

Vernissage le 27 juin 2025 à 18h30.

Le Portique 30 Rue Gabriel Péri

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 80 85 67 82

English : Exposition Richard Fauguet « Blue Oyster Cult… »

Le Portique presents the exhibition Blue Oyster Cult?

If the title is a reference to the legendary 70s American band, also known by the acronym BÖC, it also evokes one of Richard Fauguet?s favorite materials? the oyster shell. The artist?s work is expressed in a variety of media: drawings, collages, rubbings, sculptures and more. Nourished by art history and subculture, his work delights in mixing references borrowed from different worlds, creating a singular and often offbeat dialogue. A vast and original body of work, reflected in this exhibition in Le Havre.

« I start from the familiar to move things around and produce rapid associations that give rise to collages. This produces pieces, sculptures, drawings or a collection of things that may appear formally to be quite different from one another, but which, in reality, are not so different. » Richard Fauguet

Opening on June 27, 2025 at 6.30pm.

German :

Le Portique präsentiert die Ausstellung Blue Oyster Cult?

Der Titel ist eine Anspielung auf die legendäre amerikanische Band der 70er Jahre, die auch unter dem Akronym BÖC bekannt ist, erinnert aber auch an eines der bevorzugten Materialien von Richard Fauguet: die Austernschale. Das Werk des Künstlers umfasst verschiedene Medien: Zeichnungen, Collagen, Frottagen, Skulpturen etc. In seinen Werken, die von Kunstgeschichte und Subkultur geprägt sind, vermischt er gerne Referenzen aus verschiedenen Welten und schafft so einen einzigartigen und oft schrägen Dialog. Die Ausstellung in Le Havre zeugt von einer umfangreichen und originellen Produktion.

« Ich gehe vom Vertrauten aus, um die Dinge zu verschieben und schnelle Assoziationen zu erzeugen, die zu Collagen führen. Dadurch entstehen Stücke, Skulpturen, Zeichnungen oder eine Reihe von Dingen, die formal recht unterschiedlich voneinander erscheinen mögen, es in Wirklichkeit aber gar nicht so sehr sind. » Richard Fauguet

Vernissage am 27. Juni 2025 um 18.30 Uhr.

Italiano :

Le Portique presenta la mostra Blue Oyster Cult?

Se il titolo è un riferimento al leggendario gruppo americano degli anni ’70, noto anche con l’acronimo BÖC, esso evoca anche uno dei materiali preferiti di Richard Fauguet: il guscio d’ostrica. Il lavoro dell’artista si esprime in una varietà di media, tra cui disegni, collage, sfregamenti e sculture. Ispirato dalla storia dell’arte e dalla subcultura, il suo lavoro combina riferimenti provenienti da mondi diversi, creando un dialogo singolare e spesso anticonformista. La sua vasta e originale produzione si riflette in questa mostra a Le Havre.

« Parto dal familiare per spostare le cose e produrre rapide associazioni che danno origine a collage. In questo modo si ottengono pezzi, sculture, disegni o un insieme di cose che possono sembrare molto diverse tra loro in termini formali, ma che in realtà non lo sono poi così tanto » Richard Fauguet

Inaugurazione il 27 giugno 2025 alle 18.30.

Espanol :

Le Portique presenta la exposición Blue Oyster Cult?

Si el título es una referencia al legendario grupo estadounidense de los años 70, también conocido por las siglas BÖC, también evoca uno de los materiales favoritos de Richard Fauguet: la concha de ostra. La obra del artista se expresa en diversos medios, como dibujos, collages, calcos y esculturas. Inspirándose en la historia del arte y la subcultura, su obra combina referencias de distintos mundos, creando un diálogo singular y a menudo fuera de lo común. Su vasta y original producción se refleja en esta exposición en Le Havre.

« Parto de lo familiar para mover las cosas y producir asociaciones rápidas que dan lugar a collages. Así surgen piezas, esculturas, dibujos o una colección de cosas que pueden parecer muy diferentes entre sí en términos formales, pero que en realidad no lo son tanto » Richard Fauguet

Inauguración el 27 de junio de 2025 a las 18.30 horas.

