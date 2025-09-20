Exposition « Rien ne force les nuages » Azimut Maulay

Exposition « Rien ne force les nuages » Azimut Maulay samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Rien ne force les nuages » 20 et 21 septembre Azimut Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Exposition – Rien ne force les nuages

Découvrez une exposition de photographies argentiques en hommage à Vincent Clémot.

Commissariat d’exposition : Martine Michard

Azimut 3A rue de la Nauraie, 86200 Maulay Maulay 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0677923672 Expositions et et pratiques artistiques Voiture, vélo, avec parking

Exposition – Rien ne force les nuages

© Vincent Clémot