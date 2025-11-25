Exposition Rien ne va plus pour saint Nicolas ! Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

Exposition Rien ne va plus pour saint Nicolas !

Exposition d’illustrations tirées de l’album jeunesse Rien ne va plus pour saint Nicolas ! réalisées par Pascal Laurent.

Venez découvrir les planches issues de l’ouvrage du même nom, écrit par Muriel Carminati et récemment publié aux éditions Liralest.

Après sa dernière tournée, saint Nicolas s’apprête à prendre une repos bien mérité. Mais le père fouettard est déprimé. Il en a assez d’être toujours perçu comme le méchant. Que faire ? Saint Nicolas a alors une idée lumineuse ils vont échanger leurs rôles !

Mais es-ce vraiment une solution si satisfaisante ?

Plus d’infos sur l’illustrateur Pascal Laurent.Tout public

English :

Exhibition of illustrations from the children’s book Rien ne va plus pour saint Nicolas! by Pascal Laurent.

Come and discover the illustrations from the book of the same name, written by Muriel Carminati and recently published by Liralest.

After his last tour, Saint Nicholas is about to take a well-deserved rest. But Father Whip is depressed. He’s tired of always being seen as the bad guy. What can he do about it? Saint Nicholas has a brilliant idea: they’re going to swap roles!

But is it really such a satisfactory solution?

Find out more about illustrator Pascal Laurent.

German :

Ausstellung von Illustrationen aus dem Jugendbuch Rien ne va plus pour saint Nicolas! , die von Pascal Laurent gestaltet wurden.

Entdecken Sie die Bilder aus dem gleichnamigen Buch, das von Muriel Carminati geschrieben und kürzlich im Verlag Liralest veröffentlicht wurde.

Nach seiner letzten Tour bereitet sich der Heilige Nikolaus auf seine wohlverdiente Ruhepause vor. Doch der Peitschenvater ist deprimiert. Er hat es satt, immer als der Bösewicht wahrgenommen zu werden. Was soll er nur tun? Da hat Sankt Nikolaus eine glänzende Idee: Sie werden die Rollen tauschen!

Aber ist das wirklich eine so befriedigende Lösung?

Weitere Informationen über den Illustrator Pascal Laurent.

Italiano :

Mostra delle illustrazioni del libro per bambini Rien ne va plus pour saint Nicolas di Pascal Laurent.

Venite a scoprire le illustrazioni dell’omonimo libro, scritto da Muriel Carminati e recentemente pubblicato da Liralest.

Dopo la sua ultima tournée, San Nicola sta per prendersi un meritato riposo. Ma Padre Whip è depresso. Ne ha abbastanza di essere sempre visto come il cattivo. Cosa può fare? A San Nicola viene un’idea brillante: si scambieranno i ruoli!

Ma è davvero una soluzione così soddisfacente?

Scopri di più sull’illustratore Pascal Laurent.

Espanol :

Exposición de ilustraciones del libro infantil Rien ne va plus pour saint Nicolas de Pascal Laurent.

Venga a descubrir las ilustraciones del libro del mismo nombre, escrito por Muriel Carminati y publicado recientemente por Liralest.

Tras su última gira, San Nicolás se dispone a tomarse un merecido descanso. Pero el Padre Látigo está deprimido. Está harto de que siempre le vean como el malo de la película. ¿Qué puede hacer al respecto? A San Nicolás se le ocurre una idea brillante: ¡se van a intercambiar los papeles!

Pero, ¿es realmente una solución tan satisfactoria?

Más información sobre el ilustrador Pascal Laurent.

