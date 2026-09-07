Exposition – Rimou entre légendes, histoire et mémoires, Salle Culturelle de Rimou, Rimou

Informations pratiques

Exposition – Rimou entre légendes, histoire et mémoires 19 et 20 septembre Salle Culturelle de Rimou Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’histoire méconnue et passionnante de Rimou à travers une exposition articulée autour de 4 thématiques :

– Les Cônes de Rimou : plongez au cœur d’une tradition unique. Entre vérités historique, légende et hypothèses sur leurs origines.

– Rimou en 1826 : Un voyage dans le temps grâce au cadastre napoléonien. Décryptez la toponymie, les paysages et la structure du bourg d’autrefois.

– Rimou et la république : Revivez un épisode fort et mouvementé de l’histoire locale face à la Chouannerie.

– Mémoire vivante : Photos de mariages et de conscrits d’antan. Participez à l’exposition en nous aidant à identifier les visages de nos ancêtres.

Exposition proposée par un collectif d’habitants de Rimou.

Des commentaires du vitrail récemment peint en façade de l’église seront proposés, au fil de l’eau, par l’artiste l’ayant réalisé.

Salle Culturelle de Rimou 35560 Rimou Rimou 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne

Découvrez l’histoire méconnue et passionnante de Rimou à travers une exposition

© Sten Duparc