Exposition Riposte Architecture Médiathèque Vailland Bourg-en-Bresse

Exposition Riposte Architecture Médiathèque Vailland Bourg-en-Bresse samedi 20 septembre 2025.

Exposition Riposte Architecture Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque Vailland Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Du samedi 20 septembre au jeudi 2 octobre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Découvrez les cartes postales détournées, drôles et originales créées lors d’ateliers participatifs dans les médiathèques en juillet 2025 autour de la thématique de l’architecture avec la compagnie l’Emballée, à partir d’images d’archives issues du fonds patrimonial de la médiathèque Vailland.

Médiathèque Vailland 1 rue du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04.74.42.47.10

Du samedi 20 septembre au jeudi 2 octobre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Atelier Riposte – Compagnie l’Emballée