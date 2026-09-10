Exposition : Rivedoux-Plage hier et aujourd’hui, Salle des fêtes, Rivedoux-Plage

Informations pratiques

Exposition : Rivedoux-Plage hier et aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Salle des fêtes Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La mairie de Rivedoux-Plage vous invite à découvrir l’évolution de la commune à travers une exposition mettant en regard des photographies anciennes et des clichés réalisés aujourd’hui depuis les mêmes points de vue.

Une invitation à redécouvrir le village, ses paysages et son patrimoine, et à mesurer les transformations qui ont façonné Rivedoux-Plage au fil du temps.

Salle des fêtes 17940 Rivedoux-Plage Rivedoux-Plage 17940 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

La mairie de Rivedoux-Plage vous propose de découvrir l’évolution de la commune à travers une exposition de photographies anciennes confrontées à des clichés réalisés aujourd’hui depuis les mêmes de …

© Mairie Rivedoux-Plage