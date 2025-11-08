Exposition Robert Doisneau À l’imparfait de l’objectif Montluçon

4 salles, 80 photos, objets emblématiques et témoignages audio et vidéo. Une scénographie immersive, visuelle et sonore vous transporte dans l’ambiance du Paris d’après-guerre si chère à l’artiste. Un voyage sensible entre humour, tendresse et humanité.

English :

4 rooms, 80 photos, emblematic objects and audio and video testimonials. An immersive visual and sound scenography transports you into the atmosphere of post-war Paris so dear to the artist. A sensitive journey through humor, tenderness and humanity.

German :

4 Räume, 80 Fotos, symbolträchtige Objekte sowie Audio- und Video-Zeugnisse. Eine immersive, visuelle und akustische Szenografie versetzt Sie in die Atmosphäre des Paris der Nachkriegszeit, die dem Künstler so am Herzen lag. Eine sensible Reise zwischen Humor, Zärtlichkeit und Menschlichkeit.

Italiano :

4 sale, 80 foto, oggetti emblematici e testimonianze audio e video. Una scenografia visiva e sonora immersiva trasporta nell’atmosfera della Parigi del dopoguerra tanto cara all’artista. Un viaggio sensibile tra umorismo, tenerezza e umanità.

Espanol :

4 salas, 80 fotos, objetos emblemáticos y testimonios en audio y vídeo. Una inmersiva escenografía visual y sonora le transporta a la atmósfera del París de posguerra tan querido para el artista. Un viaje sensible a través del humor, la ternura y la humanidad.

