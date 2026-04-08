Exposition Robots & IA Salle d’exposition du MIX Mourenx
Exposition Robots & IA Salle d’exposition du MIX Mourenx lundi 20 avril 2026.
Mourenx
Exposition Robots & IA
Salle d’exposition du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-04-20
Des machines qui bougent, apprennent, explorent l’inaccessible, nous soulagent, nous assistent, nous remplacent physiquement comme intellectuellement. Elles ont un potentiel incroyable mais soulèvent aussi de profondes questions éthiques et environnementales.
Différents ateliers vous seront proposés. .
Salle d’exposition du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 00
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English : Exposition Robots & IA
L’événement Exposition Robots & IA Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn
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