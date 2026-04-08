Exposition Robots & IA Salle d’exposition du MIX Mourenx

Mourenx

Exposition Robots & IA

Salle d’exposition du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-04-20

Des machines qui bougent, apprennent, explorent l’inaccessible, nous soulagent, nous assistent, nous remplacent physiquement comme intellectuellement. Elles ont un potentiel incroyable mais soulèvent aussi de profondes questions éthiques et environnementales.

Différents ateliers vous seront proposés. .

Salle d’exposition du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Robots & IA

L’événement Exposition Robots & IA Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn