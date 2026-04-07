Exposition : Rocher des Doms : une histoire de jardin, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Exposition : Rocher des Doms : une histoire de jardin 7 – 18 avril Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T11:00:00+02:00 – 2026-04-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

A l’occasion de la réouverture du Rocher des Doms, venez découvrir une exposition en partenariat avec les Archives Municipales et la Bibibliothèque Patrimoniale de Ceccano, évoquant cette promenade avignonnaise à différentes époques.

A noter : une conférence par Philippe Delia,directeur de l’agence Alep (Atelier Lieux Et Paysagex, à Cadenet), maître d’oeuvre sur le chantier de réhabilitaion du Rocher des Doms ouvrira la manifestation mardi 7 avril à 18h et une visite in situ du Rocher des Doms sera organisée le jeudi 16 avril à 17h en compagnie de M. Giron, Directeur du Végétal de la Ville.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

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