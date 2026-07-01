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Exposition Roger Coquel Clos des fées Paluel

jeudi 23 juillet 2026 · Clos des fées · Paluel

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Clos des fées
Adresse
24 Chemin des Falaises
Ville
76450 Paluel
Département
Seine-Maritime
Tarif

Paluel

Exposition Roger Coquel

Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-23
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-23

Exposition Roger Coquel le dévoilement du monde

Roger Coquel est un peintre français attaché aux paysages et à la lumière de la Normandie. Son travail, souvent inspiré du littoral, des ports et des scènes de vie locales, développe une peinture sensible où la figuration se mêlent à l’abstraction.
Exposition du 11 juillet au 2 août, les jeudis, vendredis, samedi, dimanche de 11h à 19h. Entrée libre.   .

Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46  reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

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English : Exposition Roger Coquel

L’événement Exposition Roger Coquel Paluel a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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