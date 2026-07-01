Exposition Roger Coquel Clos des fées Paluel

Informations pratiques

Paluel

Exposition Roger Coquel

Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-30

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30

Exposition Roger Coquel le dévoilement du monde

Roger Coquel est un peintre français attaché aux paysages et à la lumière de la Normandie. Son travail, souvent inspiré du littoral, des ports et des scènes de vie locales, développe une peinture sensible où la figuration se mêlent à l’abstraction.

Exposition du 11 juillet au 2 août, les jeudis, vendredis, samedi, dimanche de 11h à 19h. Entrée libre. .

Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

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English : Exposition Roger Coquel

L’événement Exposition Roger Coquel Paluel a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre