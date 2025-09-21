Exposition Roger Lorance Musée Pierre-de-Luxembourg Villeneuve-lès-Avignon

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T17:+

Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T17:+

Visite guidée

Exposition Roger Lorance

Découvrez l’œuvre de Roger Lorance à travers une visite guidée de l’exposition, qui éclaire son parcours artistique et met en valeur ses créations.

Musée Pierre-de-Luxembourg 3 Rue de la Republique, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490274966 https://villeneuvelezavignon.com/vivre-a-villeneuve-lez-avignon/patrimoine-culturel/musee-pierre-de-luxembourg http://www.facebook/museegard30 Le palais actuel a été construit au XVIIe siècle sur l’emplacement de la livrée du cardinal de Montirac, dans laquelle mourut l’évêque Saint-Pierre de Luxembourg en 1387. L’édifice actuel se compose de deux étages sur rez-de-chaussée et d’un attique, avec trois travées de baies. La porte monumentale, de style baroque, avec fronton arrondi, est placée du côté droit de la façade. Toutes les fenêtres appartiennent au type classique de la région aux XVIIe et XVIIIe siècles : rectangle allongé, moulures peu saillantes, avec un seul décrochement. Une forte corniche sépare le second étage de l’attique. A l’intérieur, la grande salle du rez-de-chaussée contient des gypseries dorées : trumeau, cheminée, dessus de porte décorés de cartouche, de guirlandes, de feuilles de palme, de coquilles et de têtes. Le plafond est à la française. La cage d’escalier est couverte d’un plafond orné de stucs à tores épais, de fruits et de coquillages. Au centre, une peinture de 1875 a remplacé une toile plus ancienne. Parc de stationnement (à moins de 100 mètres)

© Conservation départementale du Gard