Exposition Romane Pinault Exposition incomplète Cité du Design Saint-Étienne

Exposition Romane Pinault Exposition incomplète Cité du Design Saint-Étienne samedi 7 novembre 2026.

Exposition Romane Pinault Exposition incomplète

Cité du Design 3 rue Javelin Pagnon Saint-Étienne Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-07
fin : 2026-03-01

Date(s) :
2026-11-07

Romane Pinault, jeune graphiste, est diplômée depuis juin 2025 de la mention Graphismes et Images de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne.
  .

Cité du Design 3 rue Javelin Pagnon Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70  info@citedudesign.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Romane Pinault, a young graphic designer, graduated in June 2025 from the Graphismes et Images program at the École supérieure d?art et design de Saint-Étienne.

L’événement Exposition Romane Pinault Exposition incomplète Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-01-05 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès