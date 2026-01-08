Exposition Romane Pinault Exposition incomplète Cité du Design Saint-Étienne
Exposition Romane Pinault Exposition incomplète Cité du Design Saint-Étienne samedi 7 novembre 2026.
Exposition Romane Pinault Exposition incomplète
Cité du Design 3 rue Javelin Pagnon Saint-Étienne Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-07
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-11-07
Romane Pinault, jeune graphiste, est diplômée depuis juin 2025 de la mention Graphismes et Images de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne.
.
Cité du Design 3 rue Javelin Pagnon Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70 info@citedudesign.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Romane Pinault, a young graphic designer, graduated in June 2025 from the Graphismes et Images program at the École supérieure d?art et design de Saint-Étienne.
L’événement Exposition Romane Pinault Exposition incomplète Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-01-05 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès