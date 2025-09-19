Exposition: Rommate carte blanche à la galerie Pietro Spartà Dijon

12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-09-19

Sur la route des grands crus, il n’y a pas que la Romanée Conti qui fait rêver. Pour les amateurs et collectionneurs d’art contemporain, la galerie Pietro Spartà apparaît également comme un incontournable et un haut lieu culturel en raison de la qualité de ses expositions depuis 1982. Lorsque nous-mêmes étions étudiants à l’École nationale supérieure d’art de Dijon, la destination de Chagny était tout aussi importante que celle de Paris ! Ainsi, sans aller bien loin, nous pouvions découvrir les figures majeures de la création contemporaine. Très peu de galeries privées de ce niveau de professionnalisme ont eu une telle longévité en province, seules les fondations ou domaines privés de collectionneurs ou d’artistes sont venus depuis se nicher parfois sur le territoire rural pour profiter du paysage et des grands espaces.

Pietro Spartà et sa femme Pascale Petit tiennent la barre, tandis que depuis 40 ans, le monde du marché de l’art ne cesse d’évoluer en privilégiant bien trop souvent la spéculation et les intérêts financiers sur l’envie de montrer de l’art, d’y comprendre quelque chose et d’en transmettre une passion sincère. Surfer sur la vague de la mode, opérer des montages financiers, même à une échelle internationale ne suffit pas pour servir les artistes et nourrir l’histoire en train de s’écrire. Si la galerie est présente dans les plus grandes foires internationales (Art Basel, Paris+ Art Basel, etc.), elle revendique un fonctionnement atypique où la rencontre avec le travail et avec les artistes prime sur les relations connectées, dématérialisées via l’Internet et les réseaux sociaux. C’est en favorisant les échanges prolongés avec les artistes, leur démarche, leur travail, leurs écrits que Pietro Spartà a forgé son identité et s’est imposé par la qualité de ses accrochages dans les deux espaces qu’occupe la galerie (le plus ancien, une surface d’appartement de 130 m2 à l’étage ; l’autre, un espace de type industriel de 800 m2 avec verrière). L’excellence des choix et la maîtrise des présentations distinguent cette galerie privée parmi d’autres et en signent la particularité. À la hauteur d’un Kunstverein ou d’une Kunsthalle !

Très tôt, la galerie collabore sans discontinuité avec des artistes déjà renommés comme Niele Toroni par exemple. Puis, Pietro Spartà invite tour à tour les artistes de l’Arte Povera, de l’art minimal, de l’art conceptuel pour exposer (sans oublier de partager une bonne table au fameux restaurant triplement étoilé de Chagny !) Mario Merz, Gilberto Zorio, Jannis Kounellis, Daniel Buren, Annette Messager, Christian Boltanski, Hans-Peter Feldmann, Peter Downsbrough, On Kawara, Sol LeWitt, Richard Serra, Robert Morris, Lawrence Weiner, Jenny Holzer, Joseph Kosuth, Richard Prince, Barbara Kruger, Thomas Schütte, Sophie Calle, Bertrand Lavier, Jean-Luc Moulène, Alain Séchas, Didier Vermeiren ainsi que d’autres se succèdent ou se côtoient dans les espaces des deux galeries.

Pietro et Pascale ne se limitent pas aux artistes confirmés, ils savent aussi révéler des talents émergents. Ainsi parmi les nouveaux diplômés de l’Ensa de Dijon, en 2002, ils repèrent les peintres prometteurs Ida Tursic & Wilfried Mille. C’est donc à Chagny que s’est amorcée l’ascension fulgurante de ce duo grâce à l’implication sans faille de cette galerie dans la valorisation et le soutien de leur pratique. Inlassablement attentifs à la jeune création, Pietro et Pascale découvrent, durant ses études également à l’Ensa de Dijon, l’artiste Alice Bidault et décident de l’accueillir, dès 2017, dans la galerie ainsi que sur leurs stands lors de manifestations internationales auxquels ils participent. .

