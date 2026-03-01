Exposition Ronan Badel Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Exposition Ronan Badel

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-28 00:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-03-28

Aux côtés de ses personnages incontournables comme le très attachant Emile ou le désopilant Loup Gris, l’exposition présente des originaux et des reproductions en couleurs de quelques autres albums de Ronan Badel, invité d’honneur jeunesse 2026 du festival Le Livre à Metz. De quoi entrer dans l’univers sensible et riche d’un auteur qui porte sur le monde un regard qui fait la part belle à l’enfance.

En partenariat avec La Librairie Le Préau

Dans le cadre du Livre à Metz avec les médiathèques de MetzEnfants

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Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Alongside his must-have characters, such as the endearing Emile and the hilarious Loup Gris, the exhibition features originals and color reproductions of other albums by Ronan Badel, guest of honor for youth 2026 at the Le Livre à Metz festival. An opportunity to enter the sensitive and rich universe of an author who looks at the world through the eyes of a child.

In partnership with La Librairie Le Préau

As part of Le Livre à Metz with Metz media libraries

L’événement Exposition Ronan Badel Metz a été mis à jour le 2026-03-16 par AGENCE INSPIRE METZ