Exposition : « Roquemissou, plongée dans la Préhistoire du Causse » Espace archéologique départemental Montrozier

Exposition : « Roquemissou, plongée dans la Préhistoire du Causse » 20 et 21 septembre Espace archéologique départemental Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition – L’abri préhistorique de Roquemissou

Plongez dans l’univers fascinant d’un site préhistorique toujours en cours de fouille, niché au pied de la falaise qui sépare le Causse Comtal du Lévézou.

Cet abri sous roche, fréquenté par l’Homme entre 12 000 et 2 000 av. J.-C., livre des témoignages rares sur les derniers chasseurs-cueilleurs du Paléolithique et les premiers paysans venus du bassin méditerranéen.

Découvert en 1978 par P.-M. Blanquet, le site a été fouillé dans les années 1980 par G.-B. Arnal et Ph. Gruat, puis depuis 2010 par Thomas Perrin, chercheur au Laboratoire TRACES – UMR 5608 (Université de Toulouse).

️ Autres expositions en visite libre au musée :

La stèle du Planet

La villa gallo-romaine d’Argentelle

L’autel gallo-romain devenu bénitier

Les douves du château de Bertholène

Aux sources de l’Aveyron et de la Serre – 5 000 ans de peuplement

Un parcours complet à travers les richesses archéologiques et historiques du territoire !

Espace archéologique départemental Le Bourg, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 https://musees.aveyron.fr/ http:///www.facebook.com/museesdepartementaux12 Centre d’interprétation qui favorise la découverte et la compréhension de l’archéologie et offre un parcours d’activités et d’initiation pour tous tout au long de l’année. Parking voitures, parking bus à proximité.

« Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du Causse » présente un site préhistorique toujours en cours de fouille, fréquenté par l’Homme depuis plusieurs millénaires.

© Photothèque Département de l’Aveyron