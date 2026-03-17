Exposition Rose. Place de L’Hôtel de ville Saint-Calais

Exposition Rose.

Place de L’Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-07

Exposition Rose . Retrouvez le Rose sous différentes nuances, et voix d’expression de causes sociétales.

Exposition Rose .

Retrouvez le Rose sous différentes nuances, et voix d’expression de causes sociétales.

Quelles places ont les couleurs roses dans l’espace public, que représentent elles ?

Une vingtaine d’artistes ont répondu présents, sculptures, peintures, encres, dessins, photos et à l’écrit… .

Place de L’Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rose exhibition. Discover pink in its many shades, and the voice of societal causes.

L’événement Exposition Rose. Saint-Calais a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT72