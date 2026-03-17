Exposition Rose. Place de L’Hôtel de ville Saint-Calais
Exposition Rose. Place de L’Hôtel de ville Saint-Calais mardi 7 avril 2026.
Exposition Rose.
Place de L’Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-04-07
Exposition Rose . Retrouvez le Rose sous différentes nuances, et voix d’expression de causes sociétales.
Exposition Rose .
Retrouvez le Rose sous différentes nuances, et voix d’expression de causes sociétales.
Quelles places ont les couleurs roses dans l’espace public, que représentent elles ?
Une vingtaine d’artistes ont répondu présents, sculptures, peintures, encres, dessins, photos et à l’écrit… .
Place de L’Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr
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English :
Rose exhibition. Discover pink in its many shades, and the voice of societal causes.
L’événement Exposition Rose. Saint-Calais a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT72