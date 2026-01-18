Exposition rosemarguerite Musée Marzelles Marmande

Exposition rosemarguerite

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-24

fin : 2026-05-30

2026-01-24

L’exposition RoseMarguerite de Ghislaine Portalis, qui questionne la place des femmes et les stéréotypes de genre, se tiendra au Musée municipal Albert Marzelles du 24 janvier au 30 mai.

Le Musée municipal Albert Marzelles accueille l’exposition RoseMarguerite, conçue par l’artiste Ghislaine Portalis, qui vit et travaille entre Labastide-Castel-Amouroux et Paris. À travers ses dessins, installations et objets réalisés par perforation ou inspirés du moucharabieh, l’artiste explore la féminité et questionne le rôle et le statut des femmes dans la société.

Ses œuvres mettent en lumière les stéréotypes de genre véhiculés par l’imaginaire collectif, à travers des accessoires, robes, chapeaux et la couleur rose pâle. En détournant et réinterprétant ces formes, Ghislaine Portalis joue sur les ambiguïtés entre caché et dévoilé, douceur et agressivité, créant des objets à la fois familiers et troublants. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

English : Exposition rosemarguerite

The exhibition RoseMarguerite by Ghislaine Portalis, which questions the place of women and gender stereotypes, will be held at the Musée municipal Albert Marzelles from January 24 to May 30.?

