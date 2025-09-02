Exposition « Roubaix, architectures réhabilitées » Roubaix

Exposition « Roubaix, architectures réhabilitées » Roubaix mardi 2 septembre 2025.

Exposition « Roubaix, architectures réhabilitées »

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-02 14:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-09-02 2025-10-26

### Proposée par la ville de Roubaix dans le cadre du Label Ville d’Art et d’Histoire, cette exposition vous invite à découvrir l’histoire particulière du bâti industriel roubaisien et l’importance de sa reconversion dans l’identité de la ville.

Maquettes, objets et documents d’archives permettent aux visiteurs d’appréhender les enjeux architecturaux et urbains de la ville d’hier à aujourd’hui.

Depuis le XIXème siècle, l’essor industriel de Roubaix a profondément façonné son paysage urbain, marqué par l’architecture des usines, les logements ouvriers et les édifices publics. Face au déclin de l’industrie textile dans la seconde moitie du XXème siècle, la ville s’engage dans une ambitieuse démarche de reconversion, transformant son patrimoine bâti en nouveaux lieux de vie, de culture et de création. L’exposition vous propose de suivre cette évolution, reflet d’une ville en constante réinvention.

**Vernissage de l’exposition,** gratuit, ouvert à toutes et tous

**Vendredi 5 septembre, à partir de 18h30.** .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition « Roubaix, architectures réhabilitées » Roubaix a été mis à jour le 2025-08-30 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme