Exposition rouge et noir Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer

Exposition rouge et noir

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-03

“Rouge et noir” par Nicole Ainée & Gérard Petitdidier. Vernissage le vendredi 3 avril à 19h.Tout public

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Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

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English :

red and black? by Nicole Ainée & Gérard Petitdidier. Opening on Friday, April 3 at 7pm.

L’événement Exposition rouge et noir Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES