Exposition rouge et noir Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer
Exposition rouge et noir Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer vendredi 3 avril 2026.
Exposition rouge et noir
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-03
“Rouge et noir” par Nicole Ainée & Gérard Petitdidier. Vernissage le vendredi 3 avril à 19h.Tout public
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Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
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English :
red and black? by Nicole Ainée & Gérard Petitdidier. Opening on Friday, April 3 at 7pm.
L’événement Exposition rouge et noir Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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