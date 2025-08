Exposition « Rouge Tapis » Maison des Francophonies Limoges

Exposition « Rouge Tapis » Maison des Francophonies

11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-09-10

fin : 2025-10-04

2025-09-10

Artiste iranienne, Firoozeh Mozaffari a d’abord étudié le design graphique à Téhéran. À 30 ans, elle envoie ses premiers dessins à la presse et est immédiatement publiée dans différents journaux tels que Shargh, Eternad, Farhikhtegan et sur le site Khabar-online. En 2012, elle a été l’une des quatre caricaturistes iraniennes à recevoir le Prix de la liberté d’expression de Kofi Annan. Engagée, elle a rejoint le collectif d’illustrateur·rice·s Cartooning for Peace.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 20 septembre à 11H. .

11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10

