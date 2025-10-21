Exposition Rouhling à travers les dessins d’Antoine Spohr Bibliothèque de Rouhling Rouhling

Exposition Rouhling à travers les dessins d’Antoine Spohr Bibliothèque de Rouhling Rouhling mardi 21 octobre 2025.

Exposition Rouhling à travers les dessins d’Antoine Spohr

Bibliothèque de Rouhling 13 rue Prévert Rouhling Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mercredi 2025-10-21 17:30:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-25 2025-11-02

Cette exposition dévoile une partie des oeuvres d’Antoine Spohr, qui a fidèlement fixé ses souvenirs pour nous les faire découvrir. Témoin de l’histoire de notre commune, Antoine a exprimé à travers plus de 300 dessins, souvent avec nostalgie, les évènements marquants de son village et de son parcours de vie, qui a duré 95 ans.

L’artiste, avec des yeux pleins de malice, était toujours prêt à croquer le monde insolite et merveilleux qui l’entourait.Tout public

0 .

Bibliothèque de Rouhling 13 rue Prévert Rouhling 57520 Moselle Grand Est +33 6 21 10 01 96 lehray57@gmail.com

English :

This exhibition showcases some of the works of Antoine Spohr, who has faithfully captured his memories for us to discover. A witness to the history of our commune, Antoine has expressed, in over 300 drawings, often with nostalgia, the key events of his village and his life, which spanned 95 years.

The artist, with eyes full of mischief, was always ready to sketch the unusual and wonderful world around him.

German :

Diese Ausstellung enthüllt einen Teil der Werke von Antoine Spohr, der seine Erinnerungen getreulich festgehalten hat, um sie uns entdecken zu lassen. Als Zeuge der Geschichte unserer Gemeinde hat Antoine in über 300 Zeichnungen, oft mit Nostalgie, die wichtigsten Ereignisse seines Dorfes und seines 95 Jahre dauernden Lebensweges zum Ausdruck gebracht.

Der Künstler mit den Augen voller Schalk war immer bereit, die ungewöhnliche und wunderbare Welt um ihn herum zu skizzieren .

Italiano :

Questa mostra presenta alcuni dei lavori di Antoine Spohr, che ha registrato fedelmente i suoi ricordi per farceli scoprire. Testimone della storia del nostro comune, Antoine ha espresso gli eventi salienti del suo villaggio e il suo percorso di vita di 95 anni in più di 300 disegni, spesso con un tocco di nostalgia.

L’artista, con gli occhi pieni di malizia, era sempre pronto a schizzare il mondo insolito e meraviglioso che lo circondava.

Espanol :

Esta exposición muestra algunas de las obras de Antoine Spohr, que ha plasmado fielmente sus recuerdos para que los descubramos. Testigo de la historia de nuestro municipio, Antoine ha plasmado en más de 300 dibujos, a menudo con un toque de nostalgia, los principales acontecimientos de su pueblo y de sus 95 años de vida.

El artista, con ojos llenos de picardía, siempre estaba dispuesto a dibujar el insólito y maravilloso mundo que le rodeaba.

L’événement Exposition Rouhling à travers les dessins d’Antoine Spohr Rouhling a été mis à jour le 2025-10-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES