Exposition Roxane Petitier

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-04-10

Roxane Petitier est photographe, vidéaste et performeuse.

Prix Lucien Clergue, 2014.

Prix Sony, dans la catégorie portrait 2013.

‘Je crée depuis que j’ai ouvert grand mes mirettes. Au dire de ma mère, je dansais avant même de marcher. Inscrite à la danse classique à six ans, au modern jazz à dix, je découvre à dix-sept ans le théâtre et la danse contemporaine, que je ne cesse de pratiquer depuis.

A la même époque, je récupère un appareil réflex un peu défectueux. J’abandonne alors le dessin, pratiqué depuis l’enfance, au profit de cet art où modèle et action se muent

devant mes yeux.’

Cette artiste ex portraitiste de presse (Libération), lauréate de prix photo, touche à tout et autodidacte n’envisage pas de donner à voir sans recevoir, de donner à ressentir sans

éprouver.

Ses oeuvres nous racontent des histoires silencieuses, de la place que prennent les corps mais également l’être. .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

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English :

Roxane Petitier is a photographer, video artist and performer.

Lucien Clergue Prize, 2014.

Sony Award, in the portrait category, 2013.

L’événement Exposition Roxane Petitier Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)