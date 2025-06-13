Exposition Royan ’60 Les années ’60 à Royan un art de vivre -Photos de Jean-Pierre Boudon Musée Royan
vendredi 13 juin 2025.
Exposition Royan ’60 Les années ’60 à Royan un art de vivre -Photos de Jean-Pierre Boudon
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR
Début : Lundi 2025-06-13
fin : 2025-08-31
2025-06-13 2025-07-01 2025-09-01
Plongez dans l’atmosphère insouciante et festive des années ’60 à Royan à travers l’objectif de Jean-Pierre Boudon, photographe saisonnier pour Sud-Ouest entre 1959 et 1965.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
English :
Immerse yourself in the carefree, festive atmosphere of the ?60s in Royan through the lens of Jean-Pierre Boudon, seasonal photographer for Sud-Ouest between 1959 and 1965.
German :
Tauchen Sie durch das Objektiv von Jean-Pierre Boudon, der zwischen 1959 und 1965 als Saisonfotograf für Sud-Ouest arbeitete, in die unbeschwerte und festliche Atmosphäre der 60er Jahre in Royan ein.
Italiano :
Immergetevi nell’atmosfera spensierata e festosa degli anni ’60 a Royan attraverso l’obiettivo di Jean-Pierre Boudon, fotografo stagionale del Sud-Ouest tra il 1959 e il 1965.
Espanol :
Sumérjase en el ambiente despreocupado y festivo de los años 60 en Royan a través del objetivo de Jean-Pierre Boudon, fotógrafo de temporada para Sud-Ouest entre 1959 y 1965.
