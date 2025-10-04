EXPOSITION RUBANS DE VIE Salle des Roches Saint-Brevin-les-Pins

Salle des Roches 22 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Quatre artistes, quatre univers, quatre sensibilités réunies autour de ce fil rose automnal celui de la vie, dans toute sa fragilité, sa lumière et sa puissance.

Sculptures, illustrations/collages et photographies s’entrelacent pour tisser des rubans d’émotions, de nature, de gestes humains et de lumière intérieure. Ces expressions visuelles et chantées pleines de sensibilité invitent le public à voyager entre matières et regards, à travers des œuvres qui résonnent avec le cœur et le corps. Dialogues poétiques réunis entre quatre ailes humaines.

Un vernissage, ouvert à toutes et tous, sera animé par Rébeca chanteuse à la voix vibrante, aux sonorités jazz et gospel, pour une soirée chaleureuse et inspirante. Elle présentera son spectacle musical Imramma.

Dans une démarche solidaire, 10 % des ventes de l’exposition seront reversées à une association de lutte contre le cancer.

Œuvres présentées en lien avec Octobre rose.

Soirée d’ouverture samedi 4 octobre à 18h

Artistes participantes

Carine Paradot-Dodier – Peintre Illustratrice Collagiste Saint-Brevin-les-Pins

Rébecca Cornuet – Chanteuse – Saint-Michel-Chef-Chef

Claude Pouliquen – Céramiste Sculptrice – Saint-Michel-Chef-Chef

Catherine Borderie – Photographe – Pornic .

Salle des Roches 22 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 ot@tourisme-saint-brevin.fr

