EXPOSITION RUBANS DE VIE Salle des Roches Saint-Brevin-les-Pins
Salle des Roches 22 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-06 12:30:00
2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12
Quatre artistes, quatre univers, quatre sensibilités réunies autour de ce fil rose automnal celui de la vie, dans toute sa fragilité, sa lumière et sa puissance.
Sculptures, illustrations/collages et photographies s’entrelacent pour tisser des rubans d’émotions, de nature, de gestes humains et de lumière intérieure. Ces expressions visuelles et chantées pleines de sensibilité invitent le public à voyager entre matières et regards, à travers des œuvres qui résonnent avec le cœur et le corps. Dialogues poétiques réunis entre quatre ailes humaines.
Un vernissage, ouvert à toutes et tous, sera animé par Rébeca chanteuse à la voix vibrante, aux sonorités jazz et gospel, pour une soirée chaleureuse et inspirante. Elle présentera son spectacle musical Imramma.
Dans une démarche solidaire, 10 % des ventes de l’exposition seront reversées à une association de lutte contre le cancer.
Œuvres présentées en lien avec Octobre rose.
Soirée d’ouverture samedi 4 octobre à 18h
—
Artistes participantes
Carine Paradot-Dodier – Peintre Illustratrice Collagiste Saint-Brevin-les-Pins
Rébecca Cornuet – Chanteuse – Saint-Michel-Chef-Chef
Claude Pouliquen – Céramiste Sculptrice – Saint-Michel-Chef-Chef
Catherine Borderie – Photographe – Pornic .
Salle des Roches 22 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire
