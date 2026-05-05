Exposition : ruisseau profond sur Oudon, aux origines du village de Parfouru-sur-Odon, Parfouru-sur-Odon église, Parfouru-sur-Odon

Exposition : ruisseau profond sur Oudon, aux origines du village de Parfouru-sur-Odon 19 et 20 septembre Parfouru-sur-Odon église Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église ouvre ses portes et expose les origines du village rural de Parfouru-sur-Odon, façonné par l’eau et l’exploitation agricole. Vous serez guidés par de nombreux panneaux relatant cette mémoire et ce patrimoine.

Parfouru-sur-Odon église parfouru-sur-odon église Parfouru-sur-Odon 14310 Calvados Normandie https://www.iletaitunefoisparfouru.fr La première mention de Parfouru date de 1167, lorsque Mathieu de Claray donne le patronage de l’église à l’abbaye de Cerisy en présence d’Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et duc de Normandie. En 1253 son descendant Guillaume de Claray vend la seigneurie à l’évêque de Bayeux sous le nom de «Perfundo

Rivo super Oudon».

Journées européennes du patrimoine 2026

Olivier Crand