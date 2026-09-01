Exposition S de Den Chamanie et Le Ichaman Galerie d’art La corbata rosa Val en Vignes
samedi 19 septembre 2026 · Galerie d'art La corbata rosa · Val en Vignes
Informations pratiques
Val en Vignes
Exposition S de Den Chamanie et Le Ichaman
Galerie d’art La corbata rosa 7 Rue de la Laiterie Val en Vignes Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-11-22 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La corbata rosa présente l’exposition S, une présentation sensible et plurielle de deux artistes : Den Chamanie et Le Ichaman. Elle se tiendra dans notre salle n°1 de l’ancien quai de réception de la laiterie. Inauguration le 19/09 à 19h en présence des artistes.
La corbata rosa, galerie d’art actuel professionnelle et indépendante,
présente l’exposition S, une présentation sensible et plurielle de deux artistes : Den Chamanie et Le Ichaman. Elle se tiendra dans notre salle n°1, l’ancien quai de réception de la laiterie coopérative de Massais à Val en Vignes. Le vernissage en présence des artistes se tiendra le samedi 19 septembre 2026 à 19h.
Den Chamanie et Le Ichaman portent deux regards unis par des liens étroits et une même conviction : celle du dessin comme langage sensible, capable de révéler les non-dits, de rendre visibles les émotions et de donner forme à ce qui échappe parfois aux mots. À travers le dessin, la peinture et l’expression graphique, ils explorent les territoires du portrait, de l’autoportrait et, plus largement, les multiples facettes de l’âme humaine. .
Galerie d’art La corbata rosa 7 Rue de la Laiterie Val en Vignes 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 55 52 72 contact@lacorbatarosa.com
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English : Exposition S de Den Chamanie et Le Ichaman
La corbata rosa presents the exhibition “S,” a sensitive and multifaceted showcase featuring two artists: Den Chamanie and Le Ichaman. It will be held in our Room No. 1, located in the former reception area of the dairy. The opening will take place on September 19 at 7:00 p.m., with the artists in attendance.
L’événement Exposition S de Den Chamanie et Le Ichaman Val en Vignes a été mis à jour le 2026-09-09 par ADT 79
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