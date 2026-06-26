Exposition S.Kristol Le logis de l’Heronière Salles-sur-Mer

vendredi 3 juillet 2026 · Le logis de l'Heronière · Salles-sur-Mer

Informations pratiques

Salles-sur-Mer

Exposition S.Kristol

Le logis de l’Heronière 2 rue de l’Héronière Salles-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Exposition de l’artiste contemporain S.Kristol

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Le logis de l’Heronière 2 rue de l’Héronière Salles-sur-Mer 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 92 91 65 contact@skristol.com

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English :

Exhibition by contemporary artist S. Kristol

L’événement Exposition S.Kristol Salles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle