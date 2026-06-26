AGENDA · Salles-sur-Mer
Exposition S.Kristol Le logis de l’Heronière Salles-sur-Mer
vendredi 3 juillet 2026 · Le logis de l'Heronière · Salles-sur-Mer
Informations pratiques
Salles-sur-Mer
Exposition S.Kristol
Le logis de l’Heronière 2 rue de l’Héronière Salles-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Exposition de l’artiste contemporain S.Kristol
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Le logis de l’Heronière 2 rue de l’Héronière Salles-sur-Mer 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 92 91 65 contact@skristol.com
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English :
Exhibition by contemporary artist S. Kristol
L’événement Exposition S.Kristol Salles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle