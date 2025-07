EXPOSITION SABINE PERONI Minerve

EXPOSITION SABINE PERONI Minerve mardi 5 août 2025.

EXPOSITION SABINE PERONI

8B Rue des Martyrs Minerve Hérault

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-30

2025-08-05

De fumée et de fils encres originales,Sabine Peroni alias Sachat est artiste-peintre et poétesse. En effet, ces deux arts se sont développés en elle comme deux formes jumelles.

En 2023, ses premières publications en revues de poésie et d’images ont débuté ainsi que ses premières expositions collectives et personnelles.

Sabine Peroni, alias Sachat, è pittrice e poetessa. Infatti, queste due arti si sono sviluppate in lei come forme gemelle.

Nel 2023 ha iniziato a pubblicare le sue prime riviste di poesia e di immagini, nonché le sue prime mostre collettive e personali.

