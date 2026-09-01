EXPOSITION Sabonnères
samedi 19 septembre 2026 · Sabonnères
Informations pratiques
Sabonnères
EXPOSITION
PLACE DE L’ÉGLISE- SALLE POLYVALENTE Sabonnères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le travail et créations de nos Voisins et Amis de Sabonnères.
Tournage/Sculpture sur Bois, Peinture sur Porcelaine, Photos animalières, Tableaux au pastel et à l’huile, Vitrail.
On vous attend! .
PLACE DE L’ÉGLISE- SALLE POLYVALENTE Sabonnères 31370 Haute-Garonne Occitanie betty.cavasa@gmail.com
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English :
Come discover the work and creations of our neighbors and friends in Sabonnères.
Woodturning/Woodcarving, Porcelain Painting, Wildlife Photography, Pastel and Oil Paintings, Stained Glass.
L’événement EXPOSITION Sabonnères a été mis à jour le 2026-08-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE