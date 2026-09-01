Informations pratiques

Sabonnères

EXPOSITION

PLACE DE L’ÉGLISE- SALLE POLYVALENTE Sabonnères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le travail et créations de nos Voisins et Amis de Sabonnères.

Tournage/Sculpture sur Bois, Peinture sur Porcelaine, Photos animalières, Tableaux au pastel et à l’huile, Vitrail.

On vous attend! .

PLACE DE L’ÉGLISE- SALLE POLYVALENTE Sabonnères 31370 Haute-Garonne Occitanie betty.cavasa@gmail.com

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English :

Come discover the work and creations of our neighbors and friends in Sabonnères.

Woodturning/Woodcarving, Porcelain Painting, Wildlife Photography, Pastel and Oil Paintings, Stained Glass.

L’événement EXPOSITION Sabonnères a été mis à jour le 2026-08-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE