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AGENDA · Sabonnères

EXPOSITION Sabonnères

samedi 19 septembre 2026 · Sabonnères

EXPOSITION Sabonnères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
PLACE DE L'ÉGLISE- SALLE POLYVALENTE
Ville
31370 Sabonnères
Département
Haute-Garonne
Tarif

Sabonnères

EXPOSITION

PLACE DE L’ÉGLISE- SALLE POLYVALENTE Sabonnères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir le travail et créations de nos Voisins et Amis de Sabonnères.
Tournage/Sculpture sur Bois, Peinture sur Porcelaine, Photos animalières, Tableaux au pastel et à l’huile, Vitrail.
On vous attend!   .

PLACE DE L’ÉGLISE- SALLE POLYVALENTE Sabonnères 31370 Haute-Garonne Occitanie   betty.cavasa@gmail.com

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English :

Come discover the work and creations of our neighbors and friends in Sabonnères.
Woodturning/Woodcarving, Porcelain Painting, Wildlife Photography, Pastel and Oil Paintings, Stained Glass.

L’événement EXPOSITION Sabonnères a été mis à jour le 2026-08-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE