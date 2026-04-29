Saint-Couat-d’Aude

EXPOSITION SACRÉ !

7 rue de l’Aude Saint-Couat-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-04

L’atelier Pavan de Saint-Couat-d’Aude accueille tout l’été une expositionde la Galerie Toulousaine AGAMA.

Cette exposition riche et pluridisciplinaire met à l’honneur des artistes de la région Occitanie et réunit une sélection d’arts premiers présentée par la Galerie AGAMA, Toulouse les peintures de Jean-Louis Bigou, PAVAN, et Sylvie Peyneau, les céramiques d’Elia Pagliarino une sélection d’œuvres de Ciro Rizzo, Chantob, Correia et Labegorre, issues de la collection privée d’Annick et Serge Restlé (Pépieux, Aude)

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7 rue de l’Aude Saint-Couat-d’Aude 11700 Aude Occitanie +33 6 27 05 42 50 patrick@patrickpavan.fr

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English :

The Pavan workshop in Saint-Couat-d’Aude will be hosting an exhibition by Toulouse-based gallery AGAMA all summer long.

This rich, multidisciplinary exhibition showcases artists from the Occitanie region and brings together: a selection of primitive arts presented by Galerie AGAMA, Toulouse paintings by Jean-Louis Bigou, PAVAN, and Sylvie Peyneau, ceramics by Elia Pagliarino a selection of works by Ciro Rizzo, Chantob, Correia and Labegorre, from the private collection of Annick and Serge Restlé (Pépieux, Aude)

L’événement EXPOSITION SACRÉ ! Saint-Couat-d’Aude a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois