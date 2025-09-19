Exposition « Sacrés Trésors! » Galerie du cloître Sainte-Anne-d’Auray

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite libre de l’Exposition « Sacrés Trésors»

Dans l’écrin du cloître, classé Monument Historique, l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés propose de plonger au cœur de 400 ans d’histoire du sanctuaire.

L’exposition invite à la découverte de son Trésor et des œuvres exceptionnelles issues des collections de Sainte-Anne-d’Auray.

Entrée gratuite exceptionnellement pour l’occasion. Diffusion du film Micro-Folie.

Galerie du cloître 56400, Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne https://academie-musique-arts-sacres.fr/expositions/ https://www.facebook.com/academie.desainteannedauray;https://www.sainteanne-sanctuaire.com/?mode=cloitre;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091658 Galerie du cloître du 17e siècle. Classée au titre des Monuments Historiques. Fermée au public pour rénovation depuis presque 3 ans, elle a réouvert début juillet 2024.

