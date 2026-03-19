Exposition Sacrés Trésors !

11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:30:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-06-30 2026-09-24

Au cœur du cloître, classé Monument Historique, venez découvrir l’histoire du sanctuaire et explorer ses collections.

L’exposition Sacrés Trésors ! invite à la découverte de son Trésor et des œuvres exceptionnelles issues des collections de Sainte-Anne-d’Auray.

Statues, tableaux, orfèvrerie, costumes bretons… habituellement conservés dans les réserves, se dévoilent pour révéler toute leur splendeur.

Le Trésor rassemble des objets d’une grande diversité, du plus humble au plus précieux, offerts en remerciement à sainte Anne par des pèlerins venus du monde entier depuis le 17e siècle.

Accessible à tous les visiteurs, petits et grands, l’exposition retrace 400 ans d’histoire à travers une scénographie ludique et immersive (vidéos, audios, jeux, maquettes). .

11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Exposition Sacrés Trésors ! Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon