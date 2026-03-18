EXPOSITION SAFARI PHOTO DE FLEURS SAUVAGES EN MILIEU URBAIN PAR FLAVIA PEREZ

Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-11

Artiste héraultaise aux multiples facettes, Flavia Perez nous a habitués à son talent de comédienne, de musicienne ou de metteuse en scène.

Elle dévoile ici une autre corde à son arc la photographie. Intitulée Safari photo de fleurs sauvages en milieu urbain , cette série d’images est une célébration de la nature sauvage qui reprend ses droits là où on ne l’attend pas.

Entre les pavés, au pied des murs ou dans les recoins délaissés, l’artiste traque ces touches de couleurs et de vie, nous rappelant la poésie cachée de nos rues quotidiennes. Une déambulation visuelle qui mêle observation naturaliste et sensibilité artistique. .

Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@lignansurorb.fr

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English :

Flavia Perez, a multi-faceted artist from the Hérault region, has made a name for herself as an actress, musician and director.

L’événement EXPOSITION SAFARI PHOTO DE FLEURS SAUVAGES EN MILIEU URBAIN PAR FLAVIA PEREZ Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34