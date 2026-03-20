EXPOSITION Sage, pas sage de Yuko KURAMATSU Céramique contemporaine Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

EXPOSITION Sage, pas sage de Yuko KURAMATSU Céramique contemporaine

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-03-28

EXPOSITION Sage, pas sage de Yuko KURAMATSU Céramique contemporaine

Installée à Poitiers, l’artiste franco-japonnaise excelle autour de la technique du Nerikomi. Cette technique japonaise consiste à colorer des argiles, puis un pétrissage millimétré permet de créer des motifs à l’intérieur d’un colombin. Et Yuko insiste souvent là-dessus, ces pièces ne sont ni peintes, ni imprimées. Pour chaque objet, la rigueur opère ! Yuko colore, pétrit, coupe, tape, rallonge, calibre, forme, redécoupe… Une chorégraphie de gestes calculés, maîtrisés qui donne naissance à des objets d’une perfection géométrique déconcertante.

À la fois authentique, joyeuse, la céramiste se libère de cette exigence à travers des pièces Patchwork , des motifs qu’elle assemble, déchire, recolle, froisse pour composer un monde entre le végétal, le textile, où ces multitudes de motifs prennent vie dans un mouvement soudain voire désinvolte. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

EXHIBITION Sage, pas sage by Yuko KURAMATSU Contemporary ceramics

L’événement EXPOSITION Sage, pas sage de Yuko KURAMATSU Céramique contemporaine Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-03-16 par Anjou tourisme & attractivité