Exposition « Saint-Ay au temps des vignerons », Église Saint-Ay, Saint-Ay

Informations pratiques

Exposition « Saint-Ay au temps des vignerons » Dimanche 20 septembre, 09h30 Église Saint-Ay Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le temps d’une journée, replongez dans le Saint-Ay d’autrefois, lorsque la vigne faisait vivre la ville et rythmait la vie de ses habitants.

Exposition historique autour de la vigne de Saint-Ay, reconstitution du port de Saint-Ay, auberge, atelier de tonnelier, maison de vigneron, cave, grange.

Marché de produits locaux.

Foodtruck le midi et après-midi : crêpes, glaces et boissons.

Église Saint-Ay 46bis Rte nationale, 45130 Saint-Ay, France Saint-Ay 45130 La Bretagne Loiret Centre-Val de Loire Église à trois nefs. Chevet carré. Chapiteaux sculptés. Haute nef voûtée en bois, avec entraits et poinçons apparents. Baie à meneaux dans le sanctuaire. Le reste de l’édifice a été remanié à plusieurs époques.

Le temps d’une journée, replongez dans le Saint-Ay d’autrefois, lorsque la vigne faisait vivre la ville et rythmait la vie de ses habitants.

©Noémie-Mairie de Saint-Ay