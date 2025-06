Exposition : Eglise Saint-Éloi 28 juin 2025 10:00

Nièvre

Exposition de tableaux de bord de l’aviation ce weekend 28 et 29 juin de 10h à 19h à l’Eglise de Chaluzy.

Des exposants, spécialistes de l’aviation de la France entière se déplacent pour présenter des tableaux de bord anciens ainsi que des photos .

Présentée par Dominique Bego. Pour commémorer les 80 ans de la fin du second conflit mondial et rendre hommage aux aviateurs et soldats disparus.

Tarif 5€.

L’Eglise de Chaluzy se situe sur la D176 (commune de Saint Eloi), aux portes de Nevers près de la zone industrielle de Nevers/Saint Eloi.

Infos au 03.86.37.11.27 / 06.08.57.15.77 .

