Exposition – Saint-Jacques : le chantier dévoilé JEP 2026 Théâtre de Lunéville Lunéville
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de Lunéville · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Exposition – Saint-Jacques : le chantier dévoilé JEP 2026
Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Entrez dans les coulisses du chantier pour comprendre son organisation, ses acteurs et les techniques remarquables employées pendant la restauration.Tout public
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Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 70
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English :
Take a look behind the scenes at the construction site to learn about its organization, the people involved, and the remarkable techniques used during the restoration.
L’événement Exposition – Saint-Jacques : le chantier dévoilé JEP 2026 Lunéville a été mis à jour le 2026-09-03 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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