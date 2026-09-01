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Exposition – Saint-Jacques : le chantier dévoilé JEP 2026 Théâtre de Lunéville Lunéville

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de Lunéville · Lunéville

Exposition – Saint-Jacques : le chantier dévoilé JEP 2026 Théâtre de Lunéville Lunéville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Théâtre de Lunéville
Adresse
37 rue de Lorraine
Ville
54300 Lunéville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Lunéville

Exposition – Saint-Jacques : le chantier dévoilé JEP 2026

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Entrez dans les coulisses du chantier pour comprendre son organisation, ses acteurs et les techniques remarquables employées pendant la restauration.Tout public
0  .

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 70 

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English :

Take a look behind the scenes at the construction site to learn about its organization, the people involved, and the remarkable techniques used during the restoration.

L’événement Exposition – Saint-Jacques : le chantier dévoilé JEP 2026 Lunéville a été mis à jour le 2026-09-03 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS

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