Exposition – Saint-Jacques : le chantier dévoilé JEP 2026 Théâtre de Lunéville Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Exposition – Saint-Jacques : le chantier dévoilé JEP 2026

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Entrez dans les coulisses du chantier pour comprendre son organisation, ses acteurs et les techniques remarquables employées pendant la restauration.Tout public

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Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 70

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English :

Take a look behind the scenes at the construction site to learn about its organization, the people involved, and the remarkable techniques used during the restoration.

L’événement Exposition – Saint-Jacques : le chantier dévoilé JEP 2026 Lunéville a été mis à jour le 2026-09-03 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS