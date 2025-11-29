EXPOSITION

à la médiathèque du Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-01-09

Pendant les heures d’ouverture de la Maison du Savoir, profitez de l’exposition

ZENTANGLE & RELIURE de Catherine Lobet & Marie-Claude Courtellemont

Pour découvrir leur univers, elle proposent deux ateliers d’initiation Zentangle Reliure

mercredi 25/02 & jeudi 26/02

de 9h30 à 12h

Inscription indispensable >> mediation@maisondusavoir65.fr

Tout public à partir de 7 ans. Gratuit.

>>> Vernissage le vendredi 9 JANVIER à 18h

.

à la médiathèque du Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr

English :

During Maison du Savoir opening hours, enjoy the exhibition

ZENTANGLE & RELIURE by Catherine Lobet & Marie-Claude Courtellemont

To discover their world, they offer two introductory Zentangle Reliure workshops:

wednesday/02/25 & thursday/02/26

from 9:30 am to 12 pm

Registration essential >> mediation@maisondusavoir65.fr

Open to all ages 7 and up. Free admission.

>>> Opening on Friday JANUARY 9 at 6pm

L’événement EXPOSITION Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-11-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65