EXPOSITION à la médiathèque du Centre Culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste vendredi 9 janvier 2026.
Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-09
fin : 2026-03-27
2026-01-09
Pendant les heures d’ouverture de la Maison du Savoir, profitez de l’exposition
ZENTANGLE & RELIURE de Catherine Lobet & Marie-Claude Courtellemont
Pour découvrir leur univers, elle proposent deux ateliers d’initiation Zentangle Reliure
mercredi 25/02 & jeudi 26/02
de 9h30 à 12h
Inscription indispensable >> mediation@maisondusavoir65.fr
Tout public à partir de 7 ans. Gratuit.
>>> Vernissage le vendredi 9 JANVIER à 18h
contact@maisondusavoir65.fr
English :
During Maison du Savoir opening hours, enjoy the exhibition
ZENTANGLE & RELIURE by Catherine Lobet & Marie-Claude Courtellemont
To discover their world, they offer two introductory Zentangle Reliure workshops:
wednesday/02/25 & thursday/02/26
from 9:30 am to 12 pm
Registration essential >> mediation@maisondusavoir65.fr
Open to all ages 7 and up. Free admission.
>>> Opening on Friday JANUARY 9 at 6pm
