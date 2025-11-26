Exposition au centre culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste

Exposition

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

2026-04-04 18:00:00

2026-06-30

2026-04-04

GUEULES DE BOIS

Découvrez a nouvelle exposition de Loïc Ploteau, sculpteur bigourdan connu pour son Jardin Perché .

L’artiste y présente ses oeuvres, toutes confectionnées à partir de matériaux de récupération (acier, bois, etc…), nous invitant à nous questionner sur notre rapport aux addictions, quelles qu’elles soient.

Une exposition poignante mais nécessaire sur un sujet sensible.

Des œuvres originales et abouties, mêlant démarche artistique et humanisme.

Vernissage le samedi 4 avril à 18h, venez nomreux.ses !

Si vous ne pouvez pas venir au vernissage, l’exposition sera accessible lors de l’ouverture de la Maison du Savoir.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

WOODEN JAWS

Discover a new exhibition by Loïc Ploteau, the Bigourdan sculptor known for his Jardin Perché .

The artist presents his works, all made from recycled materials (steel, wood, etc…), inviting us to question our relationship with addictions, whatever they may be.

A poignant but necessary exhibition on a sensitive subject.

Original and accomplished works, combining artistic approach and humanism.

Opening on Saturday, April 4 at 6 p.m. Come nomreux.ses!

If you can’t make it to the opening, the exhibition will be open when the Maison du Savoir is open.

