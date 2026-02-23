Exposition La Bertelière Original Relais Rouen Saint-Martin-du-Vivier
Exposition La Bertelière Original Relais Rouen Saint-Martin-du-Vivier vendredi 3 avril 2026.
Exposition
La Bertelière Original Relais Rouen 1641 avenue du Mesnil Grémichon Saint-Martin-du-Vivier Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
2026-04-03
Une exposition de peinture par Edwige peintre internationale, se tiendra dans les salons de la Bertelière les 03, 04 et 05 avril 2026 de 10h à 18h.
En collaboration avec le Rotary Club Rouen Avenir.
Les 31 oeuvres présentées du 4 au 6 avril 2026 dans cette exposition sont proposées à la vente dons au profit du Centre Becquerel.
Entrée libre. Dons au profit du Centre Becquerel
Née à Mont-Saint-Aignan (76), Edwige a vécu à Montville jusqu’à l’âge de 19 ans.
Cette artiste de talent a suivi pendant 4 ans les cours du professeur Sergent aux Beaux-Arts de Rouen. .
