Exposition La Bertelière Original Relais Rouen Saint-Martin-du-Vivier

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

2026-04-03

Une exposition de peinture par Edwige peintre internationale, se tiendra dans les salons de la Bertelière les 03, 04 et 05 avril 2026 de 10h à 18h.

En collaboration avec le Rotary Club Rouen Avenir.

Les 31 oeuvres présentées du 4 au 6 avril 2026 dans cette exposition sont proposées à la vente dons au profit du Centre Becquerel.

Entrée libre. Dons au profit du Centre Becquerel

Née à Mont-Saint-Aignan (76), Edwige a vécu à Montville jusqu’à l’âge de 19 ans.

Cette artiste de talent a suivi pendant 4 ans les cours du professeur Sergent aux Beaux-Arts de Rouen. .

La Bertelière Original Relais Rouen 1641 avenue du Mesnil Grémichon Saint-Martin-du-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 60 44 00 laberteliere@wanadoo.fr

