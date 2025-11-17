Exposition Saint Nicolas de Philippe Tytgat à l’Office de Tourisme Métropolitain Nancy

Exposition Saint Nicolas de Philippe Tytgat à l’Office de Tourisme Métropolitain

Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2025-11-17 09:30:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

Date(s) :

2025-11-17

Dans le cadre des festivités de la Saint Nicolas et de Noël, l’Office de Tourisme Métropolitain accueille en exposition l’artiste et illustrateur nancéien Philippe Tytgat et présente une rétrospective des différentes éditions d’affiches qu’il a créé pour la Saint Nicolas à Nancy et qui émerveillent petits et grands depuis plusieurs années.

Sera également présenté en exclusivité à l’Office de Tourisme, une édition spéciale de deux lithographies numérotées et signées par l’artiste et en vente à la boutique.Tout public

Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10 contact@destination-nancy.com

English :

As part of the St. Nicholas and Christmas festivities, the Office de Tourisme Métropolitain is hosting an exhibition by Nancy artist and illustrator Philippe Tytgat, presenting a retrospective of the various editions of posters he has created for St. Nicholas Day in Nancy, which have been delighting young and old alike for several years.

A special edition of two lithographs, numbered and signed by the artist, will also be presented exclusively at the Tourist Office, and on sale at the boutique.

German :

Im Rahmen der Nikolaus- und Weihnachtsfeierlichkeiten stellt das Office de Tourisme Métropolitain den Künstler und Illustrator Philippe Tytgat aus Nancy aus und präsentiert eine Retrospektive der verschiedenen Plakatausgaben, die er für den Nikolaustag in Nancy entworfen hat und die seit mehreren Jahren Groß und Klein in Staunen versetzen.

Außerdem wird exklusiv im Office de Tourisme eine Sonderausgabe von zwei nummerierten und vom Künstler signierten Lithografien präsentiert, die in der Boutique erhältlich sind.

Italiano :

Nell’ambito delle festività di San Nicola e del Natale, l’Ufficio del Turismo Metropolitano ospita una mostra dell’artista e illustratore nancyiano Philippe Tytgat, che presenta una retrospettiva delle varie edizioni di manifesti realizzati per la festa di San Nicola a Nancy, che da anni entusiasmano grandi e piccini.

Un’edizione speciale di due litografie, numerate e firmate dall’artista, sarà inoltre esposta in esclusiva presso l’Ufficio del Turismo e in vendita nel negozio.

Espanol :

En el marco de las fiestas de San Nicolás y Navidad, la Oficina Metropolitana de Turismo acoge una exposición del artista e ilustrador de Nancy Philippe Tytgat, que presenta una retrospectiva de las distintas ediciones de carteles que ha creado para el día de San Nicolás en Nancy y que llevan varios años haciendo las delicias de grandes y pequeños.

Una edición especial de dos litografías, numeradas y firmadas por el artista, también se expondrá en exclusiva en la Oficina de Turismo y estará a la venta en la tienda.

