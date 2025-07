EXPOSITION SAINT PE D’ARTS MAIRIE Saint-Pé-d’Ardet

Début : 2025-07-27 15:30:00

fin : 2025-08-08 19:00:00

2025-07-27

Une belle exposition collective des œuvres de l’association Saint Pé d’Arts qui regroupe les habitants des environs de Saint Pé d’Ardet.

Tous les domaines sont présentés peintures huiles, aquarelles, gouaches, pastels, collages, mosaïques, modelages, sculptures… .

MAIRIE 17 D9 Saint-Pé-d’Ardet 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 68 31

English :

A beautiful group exhibition of works by the Saint Pé d’Arts association, which brings together residents of the Saint Pé d’Ardet area.

German :

Eine schöne Gruppenausstellung mit Werken des Vereins Saint Pé d’Arts, der die Bewohner der Umgebung von Saint Pé d’Ardet vereint.

Italiano :

Una bella mostra collettiva di opere dell’associazione Saint Pé d’Arts, che riunisce gli abitanti del quartiere di Saint Pé d’Ardet.

Espanol :

Una magnífica exposición colectiva de obras de la asociación Saint Pé d’Arts, que reúne a los vecinos del barrio de Saint Pé d’Ardet.

