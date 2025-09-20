Exposition « Saint-Pierre des années 1950-1960 » Maison Orré

Exposition « Saint-Pierre des années 1950-1960 » Maison Orré samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Saint-Pierre des années 1950-1960 » 20 et 21 septembre Maison Orré La Réunion

Accès libre – Dans les jardins de la maison Orré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Par Saint-Pierre Patrimoine

Une exposition produite grâce à des collectionneurs privées de Saint-Pierre et d’ailleurs. Ces vieilles photos en couleur, c’est la nostalgie du temps « lontan », une vie pas si facile pour beaucoup d’entre nous mais pleine de bons souvenirs également !

Maison Orré 50, Désiré Barquissau, 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 96 29 10 http://www.taaf.fr/La-maison-Orre-la-residence-du-prefet-a-Saint-Pierre La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion.

Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998. Descendre la rue Barquissau depuis le boulevard Banks ou la rue Marius et Ary Leblond. La maison est située en face de la caserne des pompiers.

Journées européennes du patrimoine 2025

Cliché Jacques Kuyten