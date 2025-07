EXPOSITION Le temple Saint-Privat-de-Vallongue

EXPOSITION Le temple Saint-Privat-de-Vallongue samedi 12 juillet 2025.

EXPOSITION

Le temple La Combe Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

2025-07-12 2025-07-13 2025-07-19 2025-07-20

Une expositions photographique où se répondent Clement Giorgano et Hervé Roche pour mettre en lumière la beauté des paysages cévenol et de son ciel étoilé.

Le temple La Combe Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76

English :

A photographic exhibition featuring Clement Giorgano and Hervé Roche, highlighting the beauty of the Cévennes landscape and its starry skies.

German :

Eine Fotoausstellung, in der sich Clement Giorgano und Hervé Roche begegnen, um die Schönheit der Landschaft der Cevennen und ihres Sternenhimmels zu beleuchten.

Italiano :

Una mostra fotografica con Clement Giorgano e Hervé Roche, che mette in risalto la bellezza della campagna delle Cévennes e dei suoi cieli stellati.

Espanol :

Una exposición fotográfica de Clement Giorgano y Hervé Roche, que destaca la belleza del paisaje de las Cevenas y sus cielos estrellados.

